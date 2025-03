Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-03-2025 ore 16:30

Luceverdeben trovati dalla redazione per l'edizione 2020 5 della carnevale ai Monti Tiburtini fino alle 17 sfilata in maschera e che ha ripercorreranno diverse strade tra le altre via Benedetti via rossi-via Lodi via dei Durantini via dei Monti Tiburtini via Meda modifiche alla viabilità le Deviazioni di percorso per le linee bus 61111 542 e 544 alle 18 all'OlimpicoComo previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le 18 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale