Traffico Roma del 02-03-2025 ore 07 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione oggi si corre la cinquantesima edizione dellaOstia la storica mezza maratona che daporta al mare con partenza dall'Eur e arrivo alla rotonda di Ostia previste progressive chiusure sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia e deviazioni per 20 linee di bus alle 18 all'OlimpicoComo previste le consuete modifiche alla via Italia La Sosta nell'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le 18 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città come sempre per i dettagli di quel altre notizie potete visitare il sito.luceverde.it da Francesca Ilari è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale