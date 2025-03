Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-03-2025 ore 17:30

Luceverdetrovati dalla redazione in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo in tratti saltuari dell'avanzamento del cantiere frequente la formazione di rallentamenti nelle due direzioni trasporti per lavori tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Casilina fino ad aprile alcuni treni Intercity e regionali capiscono cancelne è l'imitazione di percorso dettaglio sono coinvolte le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto la fl2 Roma Tivoli Avezzano fl3 Roma Cesano Viterbo la fl4 Roma Velletri e la fl6 Roma Cassino coinvolti Inoltre i treni da e per Isernia domenica a Roma alle ore 18 allo stadio Olimpico è in programmaNapoli per la sesta giornata di ritorno della serie A previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con numerose linee delle trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città è tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.