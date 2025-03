Ilrestodelcarlino.it - Tradizione rispettata per il corteo degli Zanni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anche ad Acquasanta. Nonostante il meteo incerto, ieri mattina è andato in scena il caratteristico, maschera tipica dei piccoli borghi piceni di Pito, Pozza e Umito. Gli, con i loro alti copricapi ricoperti di strisce colorate e la spada, detta staiola, che rappresenta le due facce del bene e il male, sono partiti da Pito, per l’appunto, attraversando le varie frazioni del territorio e concludendo il proprio percorso nella piazza di Pozza. Loera un personaggio del teatro comico dell’antica Roma, in seguito divenuto maschera della commedia dell’arte. Il nome di, come Zuan, è una versione veneta del nome Gianni, un nome molto diffuso nel contado veneto-lombardo. C’è chi sostiene infatti che i maestri comacini lombardi, arrivati nei paesi intorno ad Ascoli per lavorare il travertino, abbiano importato tale maschera.