Tradire, le radici della musica’. Viaggio musicale nella memoria

Sarà marzo davvero straordinario, per la propostadell’Accademia Chigiana. Torna infatti anche il festival ‘Tradire: leche si affianca alla programmazione dei concerti dell’edizione numero 102stagione Micat in Vertice. Da giovedì 6, per ogni giovedì del mese di marzo, nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini riparte la rassegna curata da Stefano Jacoviello che torna a esplorare il rapporto tra musica, tradizione e. "Il ciclo di ‘Tradire’ – annunciano dalla Chigiana – si intitola ‘Dopo Tutto’, perché la musica, anche se vive solo al presente, si fa capire solo una volta che è terminata, solo se la guardiamo ‘al passato’". Ogni serata sarà aperta, alle 20.30, da una degustazione di viniCantina Mansalto, mentre il concerto (a ingresso gratuito) inizierà alle 21.