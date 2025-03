Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 3 marzo: Ozan confida a Oylum che è in affari con Oltan

sta collaborando con il malvagioper aiutare la famiglia,è molto spaventata: ecco cosa succederà ne prossimo episodio di, la soap turca in onda su Canale 5. Nuovo appuntamento con, in onda alle 14.10 su Canale 5 di lunedì 3. Dopo la prima serata della domenica, la soap turca torna alla sua classica collocazione pomeridiana. Ecco allora cosa vedremo, ma prima ricordiamo dove eravamo rimasti. Nell'ultimo episodio Durante l'inaugurazione del suo nuovo studio, dopo il successo iniziale, Guzide ha visto tutti gli invitati lasciare la festa. Cos'era successo? Che Tarik stava meditando vendetta perché non riesce a concludere la causa di divorzio alle sue condizioni, né è riuscito a ricattare i figli con un'ingente somma di denaro per farli allontanare dalla madre.