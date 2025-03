Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 2 marzo: Tarik si vendica di Guzide

Un matrimonio che si preannuncia pieno di insidie e la vendetta die Yesim nei confronti di: ecco tutto quello che vedremo nella puntata didi domenica 2. Appuntamento in prima serata con. Come consuetudine infatti, la prima serata domenicale di Canale 5 è dedicata alla soap turca, che nel fine settimana moltiplica i suoi episodi: due al sabato pomeriggio e tre per questa domenica 2. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, durante la qualeattuerà un piano terribile perrsi di. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Nell'episodio precedente Ricordiamo che nella puntata precedente avevamo visto Tolga fare la proposta di matrimonio a Oylum: la ragazza ne è stata felicissima, pur sapendo già che la madrenon avrebbe approvato.