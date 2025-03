Secoloditalia.it - Trad West e l’universo “cristiano chad” sui social network: la testimonianza di fede può ancora resistere

Scrollando tra i contenuti su instagram, mi è capitato di incontrare un video che ha interrotto lo stanco viaggiare veloce tra le superficialità della rete. Di solito, di un reel (minivideo verticale) si vedono i primi 3 secondi, poi si procede oltre, continuando a perdere tempo con altri contenuti utili solo a distrarsi. Invece il video in questione ha catturato la mia attenzione perché era unaterribile e magnifica allo stesso tempo. È l’intervista a una giovane donna egiziana,vedova di un martire brutalmente ucciso dall’Isis. Sono poche le parole usate dalla ragazza. In arabo, di fronte alla telecamera, racconta il suo orgoglio di essere vedova di un martire: “Noi siamo molto orgogliosi della nostra cristianità. Nostro signore Gesù Cristo è stato crocifisso e torturato per la sua