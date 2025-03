Ilrestodelcarlino.it - Torna a Fanano il Carnevale di Gradara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il, antica festa delle maschere e dell’allegria, aè sempre degnamente celebrato. Oggi si svolgerà infatti la decima edizione deldi, un evento patrocinato dal Comune die organizzato dal Circolo Ausercon il Forum delle Associazioni di, in collaborazione con i volontari della Proloco di. Ogni anno ildiregistra un’ottima affluenza di pubblico, per questo, gli organizzatori, cercano di superarsi nella realizzazione di un evento sempre più coinvolgente. "Quest’anno - scrivono gli organizzatori - per la gioia di adulti e bambini sfileranno ben dieci gruppi mascherati, non mancheranno i carri allegorici, il lancio di caramelle, il trenino dei bambini e molto altro. La sfilata delle maschere è prevista per le 14.