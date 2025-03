Sport.quotidiano.net - Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 marzo 2025 – Secondo riposino perdopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche aper 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff.esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lonon si presenta in sala stampa, pare, in forma dil'arbitraggio. Il messaggio che ha passato il campo è che la formazione pesarese sta tirando un po' il fiato e alcuni giocatori non sembrano più in forma smagliante. Uno per tutti King che porta a casa una delle peggiori prestazioni della stagione. E anche Ahmad, quando sarebbe servito come il pane il suo tiro dalla distanza, ha storto il ferro. I due americani chiudono con un bottino di 19 punti mettendo assieme un 4 su 7 da sotto e uno 0 su 8 dalla distanza.