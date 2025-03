Torino trascinato dai suoi centrocampisti | Elmas-Casadei definiscono il 2-0 a Monza Tabellino e pagelle

Leggi su Sportface.it

Con due incursioni in area dei sui, ildi Vanoli ottiene la seconda vittoria consecutiva (non succedeva da agosto) superando il2-0 all’U-Power Stadium. Quarta affermazione in trasferta in questo campionato per i granata, che lontani dal loro stadio arrivavano da una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro uscite. Per ilprosegue invece questa lunga agonia verso un epilogo che pare essersi già definito ampiamente.APRE LE MARCATUREIlinizia meglio, provando a gestire la palla nel primo quarto d’ora di gioco, ma è la squadra di Nesta ad avere la prima palla gol del match con un insidioso tiro dal limite dell’area di Keita Balde. Di emozioni ce ne sono poche, ma al 40? da un recupero palla sulla metà campo i granata riescono a verticalizzare velocemente, con il solito Vlasic che inventa per Lazaro, il quale pennella un cross su cui il primo ad arrivare èper la rete dello 0-1.