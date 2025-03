Lapresse.it - Torino, rapine in uffici postali con bottino da 200mila euro: arrestato 31enne

I Carabinieri della Compagnia di Chieri () hanno eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentunenne italiano, incensurato, che nei mesi precedenti si era reso responsabile di almeno tre– di cui una tentata – in alcunidell’hinterland torinese. Precisamente, l’uomo aveva colpito il 6 agosto scorso l’o Postale di La Loggia, impossessandosi di un ingentedi 165.650. La seconda rapina era stata messa a segno lo scorso 16 dicembre all’o Postale di Santena, portandosi via 49.505. Infine, l’ultimo colpo risale al 25 gennaio scorso all’o Postale di Rivalta, ma in questo caso il tentativo non era andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi della direttrice, che si era chiusa in bagno dopo aver azionato l’allarme antirapina.