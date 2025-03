Juventusnews24.com - Tonali Juventus, contropartita per il Newcastle! La nuova idea di scambio in casa bianconera. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per il! L’ipotesi diin: l’indiscrezione eL’avventura di Douglas Luiz alla Juve potrebbe essere già ai titoli di coda. L’ex Aston Villa, in caso di addio immediato, ha mercato soprattutto in Premier League. Il brasiliano non ha convinto e potrebbe diventare un’importante pedina diper il calciomercato Juve.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, già vicino a un ritorno in Inghilterra a gennaio, potrebbe ritornarci davvero grazie ad uno. La Juve starebbe pensando di offrire il suo cartellino alin cambio di soldi e Sandro.Leggi sunews24.com