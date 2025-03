Sport.quotidiano.net - Tolentino. "A Urbania per rinforzare la nostra posizione nei playoff»

"Andremo su uno dei campi più ostici di tutta la categoria, dovremo prestare la massima attenzione per fare risultato". Avverte i suoi Paolo Passarini, allenatore del, in vista della trasferta sul campo dell’. Avversario molto difficile da battere tra le mura amiche, capace infatti di perdere soltanto una partita in casa da inizio campionato. "Sono sicuro che sarà una partita molto equilibrata, – dice Passarini – perché si affrontano due formazioni ad alto tasso tecnico, servirà mettere in campo la fame e la grinta che ci ha contraddistinto da inizio stagione per portare a casa il bottino pieno". Ilinfatti sta vivendo un periodo davvero straordinario a livello di risultati e prestazioni, la gara di oggi è l’ennesimo banco di prova in vista del finale di stagione.