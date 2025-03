Ilrestodelcarlino.it - Tiktoker arrestato per stupro. “Ha anche minacciato di sfregiarmi con l’acido”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 2 marzo 2025 – Il suo volto è noto: comeha un certo seguito in Italia e non solo. Per ampliare il proprio numero di follower, dopo aver conosciuto una giovane di Torino sulla nota piattaforma, le ha chiesto di ospitarlo per qualche tempo. La ragazza, mamma di tre bimbi, gli ha messo a disposizione un appartamento e, a quel punto, circa un mese fa il ragazzo, un 31enne marocchino, ha lasciato Sassuolo alla volta della grande città: Torino. Qui, però, approfittandosi dell’assenza del marito della giovane da casa l’avrebbe molestata sessualmente in tre diverse occasioni, picchiandola e minacciandola di versarlesul volto nel caso in cui la donna avesse avvisato le forze dell’ordine. L’uomo è stato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Torino, appunto, e all’esito dell’udienza di convalida nei confronti delè stato disposto il divieto di avvicinamento alla presunta vittima e di dimora a Torino.