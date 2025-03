Juventusnews24.com - Thiago Motta svela il suo rapporto con la squadra: «È ottimo e sempre lo sarà. Se avessi dei figli vorrei che avessero un allenatore come sono io!»

di Redazione JuventusNews24ilcon la: cosa ha detto alla vigilia di Juve Verona in conferenza stampaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di Serie A tra Juventus e Verona. Le sue parole sulcon laCON LA– «Iltra me è laè stato elo. C’è uno staff, c’è responsabilità, c’è comunicazione. Il mio ruoloè quello di prendere delle decisioni dove ci metto tantissimo tempo. Non voglio sbagliare con nessuno di loro, le cose che dico all’esterno è perché le dico all’interno. Se iodeicheunio, onesto e diretto. Che ci mette tantissimo a pensare e adire le cose, quando dirlo e quando farlo.