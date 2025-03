Ilfattoquotidiano.it - Thiago Motta: “Se avessi dei figli vorrei che avessero un allenatore onesto e diretto come me. Il resto sono solo bugie”

“Il rapporto tra me e la squadra è ottimo e lo è sempre stato. C’è onestà di comunicazione, è chiaro che daprendo delle decisioni e ci metto tanto tempo per non sbagliare. Le cose che dico all’esterno le ho sempre già dette prima allo spogliatoio“. Cosìprova a mettere a tacere le voci che, dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli, raccontano diuno spogliatoio spaccato. La sua Juventus continua a vivere una stagione paradossale, fatta di contraddizioni sia nelle prestazioni che nei risultati. Evuole far passare un messaggio chiaro: lui non arretra, anzi. Una frase della sua conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona pare un manifesto delle sue convinzioni: “Se iodeicheunme:”.