Thiago Motta | L’ambizione è vincere Poi dribbla sullo scudetto

ha parlato alla vigilia della partita tra Juventus e Verona, che chiuderà la ventisettesima giornata di campionato. Il tecnico bianconero decide di non rispondere alla domanda sulla corsa. Con un successo domani i bianconeri si porterebbero a meno sei dall’Inter e con uno scontro diretto a favore.– In conferenza stampa, ha parlato, che ha presentato la partita tra Juventus e Verona. Le sue parole anche in merito alla possibilità di entrare nella corsa: «Dando sempre per scontato che scendiamo in campo sempre per la vittoria, chiaro in questo momento ancora di più, mancano 12 partite dove in ogni partita scenderemo in campo per fare il massimo e non ottenere il risultato migliore possibile. La nostra ambizione è arrivare a conquistare delle vittorie che abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo con sacrificio.