Oasport.it - THE WINNER TAKES IT ALL! Andrea Giovannini trionfa nella Mass Start e conquista la Coppa del Mondo!

piazza la zampata del campione e difende ladelta lo scorso annodello speed skating: alla Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), l’azzurro vince l’ultima gara stagionale delimo circuito e balza in vetta alla classifica generale.Sfruttando la presenza in Division A di Daniele Di Stefano, anch’egli ancora in corsa per il successo finale, gli azzurri possono fare gioco di squadra e, quando dopo il secondo sprint intermedio il gruppo si spezza,si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, mentre Di Stefano restaseconda parte del plotone.In otto vanno a giocarsi il successo finale, e tra questiè l’uomo meglio piazzatogenerale: quando il divario tra i due gruppetti supera i 10? diventa chiaro che l’azzurro ha la possibilità di difendere ladeltascorsa stagione dopo due secondi posti consecutivi nelle annate precedenti.