Ilgiorno.it - The Musical Box, gli altri Genesis: "Ora la migliore band mai avuta"

Leggi su Ilgiorno.it

Quando nelle interviste chiedono a Peter Gabriel se isi riuniranno mai, lui risponde che la gente può andarsi a vedere TheBox. E l’idea di non avere nel culto di “Bat Wings” o “Flower” altro Peter al di fuori di lui, esalta Denis Gagné, frontman della formazione canadese, mercoledì al Teatro Lirico con “Live” puntualissima rivisitazione del tour arrivato a consacrare 53 anni fa l’epopea di “Nursery Crime” e “Foxtrot”. Denis, quali sono le differenze traLive e gli spettacoli successivi di Gabriel & Co.? "Live è stato l’inizio. Lo show che ha trasformato iin gruppo teatrale, rivoluzionando il modo di mettere in scena il rock. Maschere e costumi creavano con luci e scenografie un’atmosfera unica; vere performance di teatro contemporaneo, l’integrazione di suoni e visual da cui i “live“ non avrebbero più potuto prescindere".