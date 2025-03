Amica.it - “The Art of James Cameron”: a Torino una mostra celebra il geniale regista

(askanews) – Al Museo Nazionale del Cinema dilaThe Art ofCameronil grande, sceneggiatore e produttore con una selezione di opere, anche rare, tratte dal suo archivio privato.L’esposizione, visitabile alla Mole Antonelliana dal 26 febbraio al 15 giugno 2025, è un viaggio attraverso sei decenni di espressione artistica di Cameron, una sorta di “autobiografia attraverso l’arte”, come l’ha definita ilcanadese, un innovatore del cinema contemporaneo.La(ideata dalla Cinémathèque francaise in collaborazione con la Avatar Alliance Foundation) inizia il suo tour internazionale proprio da, adattata alla struttura verticale della Mole, e fa scoprire il processo creativo che ha portato alla creazione di classici come Terminator, Aliens-Scontro finale, Titanic e Avatar.