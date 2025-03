Sport.quotidiano.net - Thauvin di rigore: l'Udinese batte il Parma 1-0 e avvicina zone europee

Udine, 1 marzo 2025 - Vola l'con la quarta vittoria in cinque partite. Floriandecide l'anticipo del sabato contro ilcon un preciso calcio dinel primo tempo, fallo di mano di Balogh, e fa schizzare i friulani a quota 39,ndo a cinque punti la zona europea in attesa delle partite della domenica. Ottimanel primo tempo, dominato, meno nella ripresa con ilche ha avuto due occasioni per pareggiare, soprattutto una con Almqvist salvata sulla linea. Chivu dovrà chiedersi il perché di un primo tempo così timoroso e serviranno ben altri passi avanti per arrivare alla salvezza.diRunjaic ripropone Lucca in avanti, dopo le polemiche di Lecce, in coppia con, mentre Ekkelenkamp e Atta giocano larghi. Chivu, rispetto al Bologna, sceglie Man titolare sul centro destra con Bonny prima punta e Cancellieri dalla parte opposta.