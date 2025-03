Sportnews.eu - Test F1, Verstappen non si accontenta: “Abbiamo del lavoro da fare”

Leggi su Sportnews.eu

Ci sono delle indicazioni importanti derivanti daidi F1 in Bahrein, a pochi giorni di distanza dall’inizio della nuova stagione. Parla il campione del mondo in carica.Il campionato mondiale di Formula 1 2025 è alle porte. Tempo due settimane ed il semaforo verde scatterà sul circuito dell’Albert Park a Melbourne, in Australia. Dal 1996 si corre a Melbourne, dopo che per i precedenti undici anni il Gran Premio d’Australia aveva visto come teatro della corsa la pista di Adelaide. nella Terra dei Canguri giungeranno ben quattro pretendenti al titolo. Oltre alla Red Bull del campione del mondo in carica, Max, concorreranno per il successo finale anche la McLaren campione del mondo in carica del titolo Costruttori.F1,non si: “delda” – sportnews.