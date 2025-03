Thesocialpost.it - Terribile incidente, auto tamponata e mandata fuori strada: Francesca muore sul colpo

Leggi su Thesocialpost.it

La città di Fondi, in provincia di Latina, piange la morte diDi Fazio, una donna di 40 anni deceduta in un tragicole causato dalla guida sconsiderata di un altromobilista. L’, avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo, è solo l’ultimo di una serie di tragedie che hanno scosso la provincia durante il weekend del Carnevale.La dinamica dell’Di Fazio stava percorrendo la Via Appia, nel comune di Monte San Biagio, quando la sua Peugeot 106 è statada un’Audi che, dopo aver effettuato un sorpasso azzardato, l’ha spinta. La dinamica del sinistro è stata ricostruita dai carabinieri, che hanno appurato che il conducente dell’Audi, un 20enne di origine romena, aveva eseguito il sorpasso su un tratto in cui non era consentito.