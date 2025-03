Sport.quotidiano.net - Ternana-Torres 3-1, la rimonta delle Fere

Terni, 2 marzo 2025 – Lagetta il cuore oltre l’ostacolo e, in piena emergenza a centrocampo e sotto di un gol dopo due minuti, supera nettamente larestando sulla scia della capolista Entella, a 4 punti di distanza. Leportano a 4 lunghezze il vantaggio sugli stessi sardi. Pronti-via e lapassa: difesa rossoverde impreparata, Tito in ritardo, e Zecca di testa batte Vannucchi. I rossoverdi sembrano accusare il colpo ma col passare dei minuti guadagnano campo e alla prima occasione utile pareggiano. Al quarto d’ora Curcio raccoglie il traversone di Casasola e firma l’uno a uno. Laprende ancor più campo e fiducia e, tra continui ribaltamenti di fronte, al 35° va in vantaggio con un gioiello di Aloi, che si sposta la palla dal destro al sinistro e dal limite batte Zaccagno facendo esplodere il “Liberati”.