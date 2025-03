.com - Teoria dell’Internet morto: il lato oscuro dei contenuti virali

Leggi su .com

Se hai cercato “gamberetti Gesù” su Facebook, avrai notato un’esplosione di immagini surreali: crostacei iperrealistici fusi con l’iconografia religiosa, generati dall’intelligenza artificiale. Queste creazioni bizzarre, con migliaia di like e commenti, sollevano una domanda: perché così tanta attenzione? La risposta potrebbe nascondersi nella, un’ipotesi che dipinge un web sempre più dominato da bot e IA.Capire se un’immagine è creata con intelligenza artificiale: guida completaa causa dell’intelligenza artificialeLasostiene che la maggior parte delle attività online – post, account social, interazioni – non sia più generata da esseri umani, ma da algoritmi e bot. Questi agenti automatizzati creanostudiati per massimizzare l’engagement, sfruttando trend assurdi (come i gamberetti Gesù) o temi polarizzanti.