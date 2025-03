Today.it - Tentato omicidio al Carnevale di Ivrea: accoltellato un arancere

Leggi su Today.it

Dopo la tragedia del 22enne ucciso durante i festeggiamenti delin provincia di Nuoro, un altro episodio di accoltellamento, per fortuna in questo caso non fatale, è andato in scena ad. Vittima un 36enne italiano residente in Svizzera, che durante la tradizionale manifestazione di.