Veneziatoday.it - Tensioni alla manifestazione per la Palestina nel giorno dei 130 mila del Carnevale

Leggi su Veneziatoday.it

e contatti. Il corteo non autorizzato dei collettivi per laè stato respinto dpolizia, ai piedi del ponte di Calatrava, poi il traffico è andato in tilt quando i militanti hanno impegnato alcune corsie dei bus a piazzale Roma e parte del ponte della Libertà, per protesta.