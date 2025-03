Tecnologia l’IA contro la povertà estrema | dati satellitari per identificare i paesi più a rischio

Leggi su Ildenaro.it

Grazie all‘Intelligenza artificiale (IA) sarà possibilemeglio le popolazioni piu’ bisognose neipoveri e allocare le risorse in loro aiuto in modo piu’ efficace. E’ quanto emerge da uno studio guidato dalla Cornell University e pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Per eliminare la poverta’, definita come la disponibilita’ di meno di 2,15 dollari (circa 2,05 euro) a persona al giorno, i governi e le agenzie umanitarie e di sviluppo devono sapere quante persone vivono al di sotto di quella soglia e dove. Tuttavia, queste informazioni spesso mancano neiche hanno piu’ bisogno di aiuto. Le indagini sulle famiglie relative a reddito e consumi, considerate il gold standard per definire le soglie di, spesso non sono disponibili o sono obsolete perché sono costose e difficili da somministrare frequentemente.