Ilrestodelcarlino.it - Tasse più salate? "Un sacrificio per la sanità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una manovra forte per salvare la". Così il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, spiega la manovra sulle: perché la spesa sanitaria non va tagliata, "ad ogni costo". E il peso maggiore sarà a carico dei cittadini, che si ritroveranno con nuovi aumenti delle(già, per molti, al limite del sopportabile). Incrementi dunque per: Irpef (che peserà sulle famiglie), Irap (che appesantirà le imprese), ticket dei farmaci e bollo auto. Una manovra definita da molti ’da lacrime e sangue’. Uno ‘schiaffo’ ulteriore che peserà sulle tasche dei cittadini. A regime la manovra dovrebbe generare un maggior gettito di circa 400 milioni di euro. "Nel 2025 abbiamo due strade – ha detto de Pascale – fare 250 milioni di tagli allao coprire quei 250 milioni". Il bilancio di previsione 2025-2027, per mettere in sicurezza il servizio sanitario regionale, ha l’obiettivo di recuperare 50 milioni già nel 2025.