Tar Toscana ricorsi in aumento nel 2024 | boom di casi legati alla scuola

FIRENZE – Attività del Tar, ci sono i dati deipresentati al Tarnel. Sono stati presentati in ocone della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo in.In un anno ipresentatoisono stati 2217, quasi il doppio (per la precisione il 46 per cento) in più dell’anno precedente. E nel 2025, solo nei primi due mesi, il numero si attesta già a 600. Il numero didefiniti è salito del 20 per cento (1855 contro 1536).Quanto alle tematiche affrontate i dati parlano di undel contenzioso in materia di stranieri (in particolare permessi di soggiorno e affini), demanio e patrimonio pubblico e appalti pubblici. Ma il veroè quello delle controversie nel mondo dellain particolare per le richieste di docenti a tempo determinato di esecuzione di giudicati civili attributivi degli importi relativiCarta del docente per l’aggiornamento professionale.