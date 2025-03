Ilgiorno.it - Tangenziale, arriva lo sconto

Sconti in arrivo per ladi Como: dal 1° aprile costerà la metà per gli automobilisti che la percorreranno con frequenza. Una misura, quella decisa da Regione Lombardia con il via libera di Concessioni Autostradali Lombarde e Autostrada Pedemontana Lombarda, che ricalca quella annunciata alcune settimane fa per ladi Varese. "Il risultato di un intenso e silenzioso lavoro che abbiamo portato avanti con determinazione insieme a tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire benefici tangibili ai cittadini comaschi, alle imprese, a chi si muove per ragioni di lavoro e di studio e a tutti coloro che utilizzano frequentemente l’infrastruttura – sottolinea il presidente Attilio Fontana - La scontistica per ladi Como rappresentava un obiettivo importante che siamo lieti di aver raggiunto, a testimonianza di come la nostra attenzione sia massima nei confronti delle necessità di tutti i territori, nessuno escluso".