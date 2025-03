Oasport.it - Takele e Kebede vincono la Maratona di Tokyo, Paula Radcliffe torna a 51 anni nella prima Major

Ladisi è tinta di etiope. Ladella stagione, ovvero una delle sei 42,195 km più importanti e prestigiose dell’anno (insieme a New York, Boston, Chicago, Londra e Berlino), è stata vinta da Tadese(al primo successo in carriera su questa distanza) e da Sutume(ha replicato l’affermazione di dodici mesi fa).ha completato la fatica in 2h03:23, migliorando di un secondo il proprio personale e lasciandosi alle spalle il connazionale Deresa Geleta (2h03:51) e il keniano Vincent Kipkemoi (2h04:00).ha invece tagliato il traguardo con il crono di 2h16:31, dunque 36 secondi sopra al tempo con cui dettò legge lo scorso anno (miglior riscontro di sempre in terra giapponese). Alle sue spalle si sono piazzate la keniana Winfridah Moraa Moseti (2h16:56) e la connazionale Hawi Feysa (2h17:00).