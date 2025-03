Unlimitednews.it - Tajani “Se l’Occidente si divide a vincere sono solo le autocrazie”

ROMA (ITALPRESS) – “Sesivincono le”. Così, in una intervista al Messaggero, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, evidenziando che “i nostri valoricomuni: libertà, pace, democrazia. Non si cancellano con un contrasto diplomatico”. E spiega: “Una divisione tra l’Europa e gli Stati Uniti significherebbe il tramonto del, che porterebbe alla vittoria di, populismi e radicalismi. Questa vittoria sarebbe un danno gravissimo non soltanto perma per tutto il mondo”.Alla luce dello scontro tra Trump e Zelensky, aggiunge, “l’Italia chiede un vertice tra l’Europa e gli Stati Uniti. In questa fase storica, non è in gioco soltanto una questione politica. E’ in ballo l’unità dele il ruolo delnel mondo, per difendere i suoi valori fondanti.