Fanpage.it - Tadej Pogacar: “Ho potuto vedere l’impatto che hanno avuto due Grandi Giri sul mio corpo”

Leggi su Fanpage.it

non correrà il Giro 2025 ma non si tratta di una scelta dettata dalla supponenza. Il fuoriclasse sloveno del ciclismo moderno ha spiegato il reale motivo della sua assenza: "Duealla volta, altrimenti sei stanco per il resto della stagione". e Poi: "Però un giorno li proverò tutti e tre insieme"