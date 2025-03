Oasport.it - Tabellone playoff Superlega volley 2025: Trento prima testa di serie, big match già ai quarti

La regular season è ufficialmente andata in archivio e tra una settimana si comincerà a fare davvero sul serio con la fase a eliminazione diretta della2024-dimaschile. Dopo 22 giornate, quest’oggi è stata definita la griglia deiScudetto, con idi finale (al meglio delle cinque gare) che cominceranno domenica 9 marzo.ha vinto la volata finale con Perugia e si presenta aidadi, garantendosi il vantaggio del fattore campo in tutte leche affronterà fino all’eventuale finalissima. Alessandro Michieletto e compagni sfideranno subito Cisterna, con all’orizzonte in semifinale la vincente del bigtra Verona (n.4 del seeding) e Piacenza (n.5).Nella parte bassa delPerugia (n.2) dovrà fare i conti al primo turno con Modena (settima in regular season), mentre Civitanova (n.