SuperG Kvitfjell, trionfo Brignone davanti a Gut-Behrami e Goggia

toc (Adnkronos) – L’azzurra Federicadomina anche ildivincendo con il tempo di 1.30.11a Lara Gut, a +0.06, scesa con il pettorale rosso da leader di specialità e ora sempre più staccata in classifica generale, 1.194 punti contro 943. Per l’azzurra è stata la 35ma vittoria in carriera (80esimo podio), l’ottava stagionale in questa Coppa del mondo. Terzo posto per Sofiaa +0.09, al 60esimo podio. Un anno dopo Federicasi conferma nella specialità sulla OlympiaBakken, chiudendo il weekend sulle nevi norvegesi con l’ottava vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Il successo di Federicaneldipermette all’Italia di toccare quota 139 vittorie nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile. La campionessa valdostana sale a quota 35 successi e si conferma leader tra le azzurre plurivittoriosea Sofia(26), terza è Deborah Compagnoni con 16 affermazioni.