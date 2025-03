Rompipallone.it - Supercoppa Italiana, può cambiare tutto: la situazione verso la prossima edizione

Importanti novità in arrivo sulla nuovadi, spunta la data della decisione finale sul format.Lapotrebbe regalare enormi sorprese ai tifosi di Serie A. In seguito alle due edizioni del trofeo andate in scena in Arabia Saudita, potrebbero registrarsi sorprendenti cambiamenti sul format e sull’eventuale ospitalità della. Il contratto stipulato tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita, infatti, prevede che gli arabi ospitino quattro delle future sei stagioni della competizione.Di volta in volta, poi, viene deciso il format da seguire – a quattro squadre o con la finale secca tra vincitrice del campionato e della Coppa Italia. Attenzione, perché nel 2026 potrebbero esserci grosse novità., a marzo la decisione sul format e sul luogo che ospiterà il trofeoStando a quanto riportato dalla redazione di Sportface, a fine marzo saranno annunciate le novità sulladi