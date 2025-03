Puntomagazine.it - Superamento soglie CO2 in palestra, chiusura precauzionale dell’Istituto Scolastico “Virgilio” di Pozzuoli

” diper concentrazioni elevate di anidride carbonica in alcune aree della struttura.A seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli nella giornata di oggi 1 marzo 2025 presso l’Istituto” sito in via Vecchia San Gennaro 106, la Città Metropolitana e il Comune dicomunicano ladell’intera struttura scolastica.Il provvedimento di– ordinanza del Comune din. 65 del 1 marzo 2025 – si è reso necessario a seguito del monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica all’interno dellae di alcuni locali pertinenti al piano terra, dove sono state rilevate concentrazioni leggermente superiori al valore limite di esposizione alla CO2.