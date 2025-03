Anteprima24.it - Suicidi e sovraffollamento in carcere, garanti in piazza

Tempo di lettura: 2 minutiPer far fronte all’emergenza– che si può riassumere, ma non esaurire, in due parole:– idei detenuti non chiedono più case di reclusione, ma di “costruire un sistema penitenziario che sia nuovo nel trattamento, nell’affettività, nella concessione delle misure alternative, nella depenalizzazione dei reati minori, nell’umanizzazione della pena”. Sono le misure necessarie, a loro avviso, per far fronte a una situazione “drammatica”, che vede circa 62mila detenuti presenti nei 192 Istituti italiani, vale a dire 15mila oltre i posti disponibili: reclusi costretti a vivere in condizioni “indegne” e, spesso, “inumane”. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa emergenza e squarciare “il silenzio assordante della politica e della società civile”, ihanno organizzato per domani dei presidi che si terranno in tutta Italia.