Sua Maestà e il maglione del disonore solo per Trump

Nel galateo delle relazioni internazionali, esiste una regola non scritta ma ferrea: mai presentarsi davanti a un sovrano con meno di tre pezzi di stoffa ben stirati. Eppure, Volodymyr Zelensky, che da tempo ha mandato in soffitta giacche e cravatte in favore di un look da “presidente in prima linea”, si è presentato da Re Carlo III con il solitoscuro e pantaloni casual. Un affronto imperdonabile? Macché. Il monarca britannico, con il suo impeccabile doppio petto grigio e l’aria da gentiluomo di campagna, non ha battuto ciglio. Anzi, sorrisi, strette di mano e un’accoglienza cordiale, come si conviene a un capo di Stato in visita.Non tutti, però, hanno questa flemma regale. Dall’altra parte dell’Atlantico, Donald, noto esperto di etichetta internazionale e fine cultore del buon gusto, ha invece tuonato con indignazione contro la tenuta “da senzatetto” di Zelensky.