Studenti diventano senzatetto per un giorno | Esperienza formativa

Ancona, 2 marzo 2025 – Undiverso. Diciassette ragazzi del Comitato Xenia del Liceo Scientifico Galileo Galilei vivranno un’unica e avranno l’opportunità di cambiare vita per un. Glivestiranno cioè i panni di immigrati, vittime di violenza o senza fissa dimora e gireranno in cerca di aiuto per le vie della città. Hanno tutti uno zainetto con soli due euro e lo stretto essenziale per vivere, compreso un biglietto dell’autobus. I liceali mangeranno alla Mensa del Povero le stesse monoporzioni che vengono solitamente servite ai meno abbienti. Ognuno dovrà interpretare una storia, scritta sulla base di accadimenti veri e cercherà di incarnarla per un. A seconda del profilo assegnato, i ragazzi dovranno affrontare e risolvere le difficoltà che i losers, i perdenti della nostra società, si trovano a vivere.