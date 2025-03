Quotidiano.net - Strade, quanto costa metterle in sicurezza. Che cosa sono quelle a tre stelle

Roma, 2 marzo 2025 – Le abbiamo inventate noi le strade, con l'impero romano. Eppure, in attesa delle smart road, oggi sembriamo aver perso la bussola. Corsie senza margine pavimentato, curve strette, nessuna separazione, dispositivi di protezione passiva assenti, alberi o pali troppo vicini all'asfalto, segnaletica (certamente indispensabile) ma caotica, materiali che non perdonano l'errore, piste ciclabili e attraversamenti pedonali non separati, limiti di velocità inadeguati. Questo, in sostanza, è l'elenco che Dekra – 32 milioni di revisioni nel mondo e cent'anni di esperienza sulla sicurezza stradale – mette in fila anche nell'ultimo rapporto (2024) presentato in Senato ad ottobre.