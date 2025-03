Anteprima24.it - Strada Statale Appia, autovettura si ribalta: ferito un 43enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 43 anni è rimastoin un incidentele sullaIl sinistro è accaduto nel territorio di Airola in via Lavatoio nella tarda serata. Per cause in corso di accertamento la Lancia Delta che l’uomo conduceva è finita fuori controllo e si èta.Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’ abitacolo ed ha atteso i soccorsi a bordofino a che è stato trasportato all’Ospedale San Pio.Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio.L'articolosiunproviene da Anteprima24.it.