Ilgiorno.it - Strada pericolosa a Brescia, il Comune non mette le strisce pedonali e i residenti esasperati le disegnano

– Turati road, un anno dopo. Stessa, niente, un po’ più “invecchiati” i cittadini che hanno inscenato il flash mob, per chiedere più sicurezza per pedoni e ciclisti su una delle strade più trafficate di. La via sotto la lente è, appunto, via Turati, dove già il 24 febbraio dello scorso anno cittadine e cittadini avevano chiesto di trovare una soluzione migliorativa rispetto alla decisione di gennaio 2024 deldidi cancellare due attraversamentisulla stessa via. La richiesta era stata accompagnata da un flashmob: per terra erano state distese dellein feltro e quattro persone si erano fatte immortalare mentre le percorrevano in stile Beatles. “A 371 giorni da quella data – spiega Paolo Gaffurini, uno dei portavoce insieme a Raffaella Bonomi – ribadiamo il carattere anacronistico della scelta di cancellare gli attraversamenti, che va in direzione opposta rispetto ad una città a misura di persona, vivibile, democratica, inclusiva che l’Amministrazione si è proposta di perseguire a inizio mandato.