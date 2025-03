Ilrestodelcarlino.it - Storico gestore torna in centro, Zodini: “Il mio cuore era rimasto qui”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 2 marzo 2025 – Sisempre dove si è stati bene. Può dirlo forte Roberto Zondini, una delle anime fondatrici di Benso di piazza Cavour, che, dopo oltre un anno lontano da ‘casa’ èto al suo ristorante, più motivato di prima. “Nell’ottobre del 2023 – spiega – avevo lasciato per buttarmi nel progetto delle Martinelle, a Predappio. Un progetto che trovo meraviglioso, che fa onore a chi l’ha pensato, ma che ora ho deciso di lasciare, pur rimanendo in ottimi rapporti con tutti”. Le ragioni? Un po’ pratiche, e un po’ sentimentali: “Tra poco compirò settant’anni e devo tenerne conto: ora sono contento di poter andare a lavorare in bicicletta. Poi c’è da dire che una parte del mioè semprea Benso”. Zondini ha cominciato in viale Corridoni, con la caffetteria nata dove i genitori avevano un negozio di frutta e verdura, con bar tabacchi, che lui trasformò nel tempio degli aperitivi.