Storia di Nemo il lupo salvato dalle acque

Fortunati Unfortunato quello che sabato della scorsa settimana è caduto nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano, alle porte di Milano.dai vigili del fuoco è stato subito preso in carico, ma soprattutto “a cuore” da Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, e ora è al sicuro nel Centro di recupero Animali selvatici di Monte Adone sull’Appennino bolognese. "La Regione è in prima linea per la sua tutela e io sto seguendo personalmente le sorti di questo giovane, un maschio in dispersione,dai pompieri che desidero ringraziare per l’impegno e la professionalità", commenta Comazzi. "Il nostro obiettivo – continua – è rimettere in forma il prima possibile questo giovane esemplare ditrovato impaurito e infreddolito, con sospetta ipotermia ma in buone condizioni, garantendogli le cure per il suo benessere e il reinserimento in natura".