Ilfattoquotidiano.it - Stiamo andando verso il transumanesimo? La risposta è sì ed è angosciante

di Michele CanaliniChe cos’è il “” e perché ne sentiamo spesso parlare a proposito di Trump e di Musk? Faccio un piccolo passo indietro e parto da un libro di un professore del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, Juan Carlos De Martin. È un testo abbastanza recente e ha un titolo eloquente: Contro lo smartphone. Scrive l’autore: “Le macchine digitali sono sempre più fisicamente attaccate ai corpi degli umani, monitorando il loro stato organico e l’ambiente in cui sono immersi, influenzando il comportamento umano”.In effetti, oggi non possiamo mostrarci inconsapevoli delle conseguenze dell’uso eccessivo della tecnologia, nello specifico per quella dipendenza dai social e dalla rete che viene chiamata “nomofobia”. Ma non è tutto qui.Proseguo nel ragionamento e trovo illuminanti anche le parole dello psichiatra Vittorio Lingiardi nel suo recente libro, intitolato Corpo, umano, per Einaudi: “Sono consapevole che oggi buona parte delle relazioni si svolge onlife, cioè nell’intreccio tra vita online e offline.