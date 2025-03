Lanazione.it - Stefano Massini e la scuola di scrittura: “Guardate dentro di voi e create parole”

Firenze, 2 marzo 2025 – Paglia, vetro, fango e ghiaccio. Ruota attorno a queste quattroil viaggio nelle emozioni in cuiaccompagna i suoi 'allievi' che questa mattina hanno letteralmente riempito il Teatro della Pergola a Firenze. Oltre 600 persone di ogni età, il più piccolo Cosimo, un ragazzino di appena 12 anni, hanno partecipato al corso gratuito divoluto e ideato da. Un teatro stracolmo tanto che, racconta il drammaturgo "una signora quando stamani (domenica 2 marzo, ndr) ha visto la strada bloccata, ha chiesto se fosse successo qualcosa di grosso in via della Pergola. 'E' il teatro', le hanno risposto". Niente di più vero, intorno alle 10 (la lezione iniziava alle 11, ndr) in via della Pergola si era formato un serpentone di persone in attesa di assistere alla prima lezione dellapopolare fortemente voluta da, fresco di nomina a direttore artistico.