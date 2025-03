Cityrumors.it - Stavano lavando i vetri al 78esimo piano di un grattacielo, ma qualcosa va storto

Leggi su Cityrumors.it

Mentre lavavano il vetro di un edificio, all’altezza del 78°, un imprevisto ha messo a repentaglio la vita dei due lavoratori A un passo, anzi a pochi centimetri dalla morte. Questa è l’esperienza che avranno la fortuna di poter raccontare a figli, nipoti e amici una coppia di lavache, mentre svolgevano il proprio lavoro da un’altezza impressionante, hanno rischiato di perdere la vita per una semplice folata di vita che ha messo a repentaglio la loro sicurezza.aldi un, mava–L’incidente è avvenuto due giorni fa, lo scorso venerdì mattina. I due operatori erano saliti, grazie all’impalcatura, all’altezza del 78°di un palazzo per lavare il vetro degli uffici più alti di uno dei numerosi grattacieli di New York.